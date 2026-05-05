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Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai

Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai

Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Chateau de Pouvrai

Adresse : Pouvrai

Ville : 61130 Pouvrai

Département : Orne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre du parc du chateau de Pouvrai Dimanche 20 septembre, 10h00 Chateau de Pouvrai Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Parc du Chateau de Pouvrai;

Chateau de Pouvrai Pouvrai Pouvrai 61130 Orne Normandie 0652058189 Visite libre du parc du Château de Pouvrai.
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©Emilie Lacombe