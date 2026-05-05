Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai
Visite libre du parc du chateau de Pouvrai, Chateau de Pouvrai, Pouvrai dimanche 20 septembre 2026.
Visite libre du parc du chateau de Pouvrai Dimanche 20 septembre, 10h00 Chateau de Pouvrai Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du Parc du Chateau de Pouvrai;
Chateau de Pouvrai Pouvrai Pouvrai 61130 Orne Normandie 0652058189 Visite libre du parc du Château de Pouvrai.
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©Emilie Lacombe