Visite libre du parc du chateau de Pouvrai Dimanche 20 septembre, 10h00 Chateau de Pouvrai Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Parc du Chateau de Pouvrai;

Chateau de Pouvrai Pouvrai Pouvrai 61130 Orne Normandie 0652058189 Visite libre du parc du Château de Pouvrai.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Emilie Lacombe