Visite libre du parc du château de Trémilly, Parc et Château de Trémilly, Trémilly

Informations pratiques

Visite libre du parc du château de Trémilly 18 – 20 septembre Parc et Château de Trémilly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Promenade libre dans le parc du château.

Parc et Château de Trémilly 4 rue du Château, 52110 Trémilly Trémilly 52110 Haute-Marne Grand Est 06 11 01 63 60 L’emplacement du château de Trémilly, situé sur l’un des chemins menant à Compostelle, semble avoir été occupé depuis les temps les plus reculés. À l’origine du château, il y eut une forteresse médiévale dont il subsiste des salles voûtées en sous-sol. Il reste de l’époque Renaissance plusieurs monuments remarquables : poterne, portiques, puits.

Le château actuel a été construit au début du XVIIIᵉ siècle, sur les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, architecte et rénovateur de nombreux bâtiments et églises dans la région, et père du célèbre sculpteur Edme Bouchardon. Il est construit sur l’emplacement de l’ancienne forteresse, dont il a conservé les douves sèches.

La façade élevée au XVIIIᵉ siècle regarde vers un parc paysager vallonné, pittoresquement agrémenté des édicules Renaissance, tandis que la façade arrière domine le jardin axé sur une orangerie datant de la seconde moitié du XIXᵉ siècle. Un spectaculaire escalier à deux volées relie les deux niveaux du jardin.

Le parc qui entoure le château se compose, à l’est et au nord, de pelouses coupées par des allées plantées de tilleuls et de marronniers ; au sud, d’un bois quadrillé d’allées cavalières, dont le premier plan cadastral connu remonte au premier tiers du XIXᵉ siècle. À l’ouest, au-delà des douves, un escalier monumental permet d’atteindre ce qui fut jadis un jardin potager ou un jardin à la française.

Le château a partiellement été inscrit au titre des monuments historiques en 1975.

Un incendie a entièrement ravagé le château en 2002. Il a depuis été complètement restauré. Parking à l’extérieur – Chiens tenus en laisse.

Promenade dans le parc du château

©sci château de Trémilly