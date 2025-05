Visite libre du Parc du Sourdon – Saint-Martin-d’Ablois, 6 juin 2025 07:00, Saint-Martin-d'Ablois.

Un des rares jardins à l’anglaise de la Marne, le parc vous promettra une escapade boisée reposante. Il est ouvert tous les jours de 9h à 19h et propose des aménagements pour le pique-nique.Tout public

Parc du Sourdon

Saint-Martin-d’Ablois 51530 Marne Grand Est

One of the few English-style gardens in the Marne, the park promises a relaxing woodland getaway. It is open daily from 9am to 7pm and has picnic facilities.

Als einer der wenigen englischen Gärten im Departement Marne verspricht Ihnen der Park einen erholsamen Waldausflug. Er ist täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet und bietet Einrichtungen für ein Picknick.

Uno dei pochi giardini all’inglese della Marna, il parco promette una rilassante fuga nel bosco. È aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 e dispone di strutture per picnic.

Este parque, uno de los pocos jardines de estilo inglés del Marne, promete una relajante escapada al bosque. Abre todos los días de 9:00 a 19:00 y dispone de merenderos.

