Visite libre du Parc et bois du château de Castelnau-Picampeau, Parc du Château de Castelnau-Picampeau, Castelnau-Picampeau

Visite libre du Parc et bois du château de Castelnau-Picampeau 5 – 7 juin Parc du Château de Castelnau-Picampeau Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Construit à la fin du XVIIIᵉ siècle, le domaine conserve d’anciennes écuries, une laiterie ainsi qu’une petite maison, témoins de son histoire et de son organisation d’autrefois.

Au fil des années, plus de 800 arbres y ont été plantés, donnant naissance à un petit arboretum qui enrichit le paysage et offre aujourd’hui un cadre verdoyant et paisible à la promenade.

Parc du Château de Castelnau-Picampeau 10 route de gratens, 31430 Castelnau-Picampeau Castelnau-Picampeau 31430 Haute-Garonne Occitanie

Construit à la fin du XVIIIᵉ siècle, le domaine conserve d’anciennes écuries, une laiterie ainsi qu’une petite maison, témoins de son histoire et de son organisation d’autrefois.

©OTI Coeur de Garonne