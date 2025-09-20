Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques Vicques

Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques

28 Route de Morteaux Vicques Calvados

Visite libre et gratuite du parc du château, du pigeonnier et de la chapelle (qui présente une exposition). Les bâtiments ont été construits ou remaniés du 15e au 19e. (Visite commentée 4€ par personne, gratuité aux enfants de moins de 12 ans ; rendez-vous toutes les heures devant la chapelle).

English : Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques

Free admission to the château grounds, dovecote and chapel (with exhibition). The buildings were constructed or remodeled between the 15th and 19th centuries. (Guided tour: 4? per person, free for children under 12; meet every hour in front of the chapel).

German : Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques

Freie und kostenlose Besichtigung des Schlossparks, des Taubenschlags und der Kapelle (in der eine Ausstellung zu sehen ist). Die Gebäude wurden vom 15. bis zum 19. Jahrhundert erbaut oder umgebaut. (Geführte Besichtigung: 4? pro Person, Kinder unter 12 Jahren frei; Treffpunkt: stündlich vor der Kapelle).

Italiano :

Ingresso gratuito al parco del castello, alla colombaia e alla cappella (con esposizione). Gli edifici sono stati costruiti o modificati tra il XV e il XIX secolo. (Visita guidata: € 4 a persona, gratis per i bambini sotto i 12 anni; appuntamento ogni ora davanti alla cappella).

Espanol :

Entrada gratuita al recinto del castillo, al palomar y a la capilla (con su exposición). Los edificios fueron construidos o remodelados entre los siglos XV y XIX. (Visita guiada: 4 € por persona, gratuita para menores de 12 años; encuentro cada hora delante de la capilla).

