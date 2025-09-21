Visite libre du parc et des jardins du château de Montcoy Château de Montcoy Montcoy

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez vous promener dans le jardin du château de Montcoy et admirer les serres et orangeries du XIXe siecle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Prenez le temps également de flâner dans le parc à l’anglaise, d’admirer les arbres bicentenaires et de faire le tour de l’étang.

Château de Montcoy 4 allée du Château, 71620 Montcoy Montcoy 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 20 32 15 59 Ancien château féodal remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles, le château de briques rouges s’impose en plein cœur de la nature.

Côté sud apparaissent deux pavillons d’orangerie auxquels vinrent s’ajouter des serres, un jardin potager à la française, puis un parc à l’anglaise de 10 ha doté du miroir d’un étang, d’une Île et de ponts romantiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Nicole de Brisis