Visite libre du parc floral « Les sens des 5 continents », Parc floral « Les sens des 5 continents », Marsillargues

Informations pratiques

Visite libre du parc floral « Les sens des 5 continents » 19 et 20 septembre Parc floral « Les sens des 5 continents » Hérault

Gratuit. Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parc floral « Les Sens des 5 Continents » rassemble, sur 10 000 m², des plantes de climat méditerranéen venues du monde entier, harmonieusement mises en scène dans un esprit feng shui.

La visite libre est gratuite.

La visite guidée est proposée au tarif de 12 € par personne, pour les groupes de 6 à 12 participants.

Parc floral « Les sens des 5 continents » La grande Calinière, 34590 Marsillargues Marsillargues 34590 Hérault Occitanie 04 67 71 96 09 http://www.lessensdes5continents.fr https://www.facebook.com/Les-Sens-des-5-Continents-P%C3%A9pini%C3%A8re-Parc-Floral-403168040019385/?ref=settings Dans le pays de Lunel, en petite Camargue, existait une pépinière de stockage de l’époque de la création des stations balnéaires locales. Elle a été abandonnée et saccagée pendant 7 ans.

Nous l’avons achetée en 1984, restaurée, agrandie et transformée en un immense jardin extra naturel : Le Parc Floral des Cinq Continents (dont 3000 m² de plantes tolérant la sècheresse).

Commencé en 1994, le Parc Floral des Cinq Continents est unique en Europe par son thème : les plantes de climat méditerranéen des 5 Continents, harmonisées dans un esprit « Feng Shui ».

Ouvert au public depuis 2001, le Parc Floral des Cinq Continents est contigu à une pépinière authentique, véritable caverne « d’Ali Baba » des plantes.

L’ensemble s’étend sur 2 ha où vous pouvez apprécier environ 2000 plantes cultivées de façon raisonnée.

Il nous a été décerné les labels Projet Pilote Développement en 2015 et Qualité Tourisme Sud de France en 2016, de même que le premier prix « TPE 2013 » de l’Engagement Durable.

Une serre d’évènements permet les expositions, rencontres artistiques, les conférences, les congrès, séminaires, marchés, groupes, sports, salons bien-être…

Une boutique permet l’achat de nos produits. Les pique-niques sont possibles (prévenir). Nous accueillons les camping-caristes pour une nuit. L’ensemble est praticable par les personnes à mobilité réduite.

Le parc floral « Les sens des 5 continents », c’est 10 000 m2 de plantes de climat méditerranéen du monde entier, harmonisées dans un esprit Feng Shui.

©ERIC DUBOIS