Visite libre du parc, Parc de la Mairie, Saint-James

Visite libre du parc 5 – 7 juin Parc de la Mairie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le parc de la mairie de Saint-James date du milieu du XIXe siècle, époque à laquelle fut construite cette belle propriété aux allures imposantes. Trois aspects différents les uns des autres composent harmonieusement ce site :

– la partie la plus haute constituée de pelouses agrémentées de plates- bandes fleuries ;

– l’arrière de la mairie, avec une magni que prairie plantée d’arbres plus que centenaires ;

– enfin, le bois qui offre un magni que panorama sur la Vallée du Beuvron et du Château de la Paluelle.

Beaucoup d’arbres composant ce parc sont originaires des quatre coins du globe, ils sont tous issus de contrées tempérées (atmosphère humide, température douce, sol profond et frais).

Parc de la Mairie 21 rue de la Libération, 50240 Saint-James Saint-James 50240 Saint-James Manche Normandie

Le parc de la mairie de Saint-James date du milieu du XIXe siècle, époque à laquelle fut construite cette belle propriété aux allures imposantes. Trois aspects différents les uns des autres composent…

Mairie de Saint-James©