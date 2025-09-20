Visite libre du Pavillon de Musique Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Neuilly-sur-Seine

Visite libre du Pavillon de Musique Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Neuilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Pavillon de Musique 20 et 21 septembre Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ouverture exceptionnelle de ce petit salon carré, édifié vers 1782 et situé, à l’époque, dans le parc de la Folie Sainte-James. Vous pourrez y a coupole avec son éclairage zénithal et les stucs de Nicolas Lhuillier (1737-1793).

Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire naturelle) 5 rue du Général-Henrion-Bertier 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 88 88 58 http://www.neuillysurseine.fr Petit pavillon édifié vers 1782 situé dans le jardin de la Folie Saint-James. Coupole avec éclairage zénithal et stucs de Nicolas Lhuillier. BUS 43, 93 Métro ligne 1, station Pont de Neuilly

Visite libre

© Ville de Neuilly-sur-Seine