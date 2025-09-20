Visite libre du Pavillon des Indes Le pavillon des Indes Courbevoie

Visite libre du Pavillon des Indes Le pavillon des Indes Courbevoie samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Pavillon des Indes 20 et 21 septembre Le pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez le Pavillon des Indes et profitez des explications des médiateurs du Patrimoine, présents pour vous accompagner !

Le pavillon des Indes 140 Bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, France Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 0171057792 https://www.ville-courbevoie.fr/2790/le-pavillon-des-indes.htm Auparavant une demeure, le pavillon des Indes a aujourd’hui deux fonctions :

La partie en bois est un espace muséal accessible au public sur réservation, tandis que la partie en brique est une résidence d’artiste.

Ainsi, l’espace respecte la vocation d’origine puisqu’il était l’atelier de l’artiste peintre Georges Achille-Fould.

La restauration de l’ensemble permet d’avoir une préservation du patrimoine ancien tout en étant un lieu de création et de soutien à l’art contemporain. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite commentée

©Ville de Courbevoie, Yann Rossignol