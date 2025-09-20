Visite libre du pont de Bréaud Pont de Bréau Chemiré sur Sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Pont de Bréau Chemiré sur Sarthe Chemiré sur sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger