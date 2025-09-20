Visite libre du Séminaire de Saint-Sulpice Séminaire de Saint-Sulpice Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Séminaire de Saint-Sulpice Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Séminaire de Saint-Sulpice Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles.

Séminaire de Saint-Sulpice 33 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com M12 Mairie d'Issy ou Corentin Celton

Visite libre

