Visite libre du site archéologique des Fontaines salées site archéologique des Fontaines salées Foissy-lès-Vézelay

Tarif : 3 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site archéologique des Fontaines salées et son histoire, du Néolitique à sa découverte par René Louis, sans oublier sa particularité géologique à l’origine de toute cette présence humaine.

Les Fontaines salées couvrent une histoire humaine allant du Néolithique à sa découverte, en passant par l'époque gallo-romaine. Venez visiter ce site archéologique et son musée.

© Lucille Poissonnet