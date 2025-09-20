Visite libre du site crypte de boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

AU COEUR DU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE BOULOGNE

Descendez sous la basilique pour découvrir une des plus vastes cryptes de France. Elle est aménagée au XIXe siècle autour des vestiges de la crypte romane découverte lors de la construction de la basilique.

→ Parcourez un dédale de galeries aux murs et voûtes entièrement couverts de fresques.

VIERGE NAUTONIÈRE ET COLLECTION D’ART SACRÉ

La crypte abrite des collections lapidaires et d’art sacré, témoins de l’église médiévale et du culte de Notre-Dame de Boulogne.

Statues, tableaux, ivoires, pièces d’orfèvrerie liturgique… la collection contient quelques pièces maitresses, comme l’ostensoir de Thomas Lissau ou le reliquaire du Saint Sang.

crypte de boulogne-sur-mer rue de lille Boulogne-sur-mer 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 81 79 http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr Exposition permanente / La Crypte, une collection d’art sacré

Parmi les plus grandes de France, la Crypte de Boulogne a été aménagée au 19e siècle autour des vestiges de la crypte romane découverte lors de la construction de la basilique Notre-Dame. Jauge limitée

groupes sur réservation

Journées européennes du patrimoine 2025

©crypte de Boulogne-sur-Mer