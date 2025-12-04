Visite libre du site de la Main de Massiges Massiges

Visite libre du site de la Main de Massiges

MAIN DE MASSIGES Massiges Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-02-01

Tout public

Visite libre de la Main de Massiges, haut lieu historique de la 1ère guerre mondiale. visite des tranchées, abris, etc…

Visite guidée obligatoire pour les groupes de 10 personnes et plus

site en hivernage en décembre et janvier .

MAIN DE MASSIGES Massiges 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

