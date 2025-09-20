Visite libre du site de l’ancien cinéma Marivaux et de l’arrière de la Chambre de commerce et d’industrie Les Jardins d’Arcadie Mâcon

Visite libre du site de l’ancien cinéma Marivaux et de l’arrière de la Chambre de commerce et d’industrie 20 et 21 septembre Les Jardins d’Arcadie Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie de Mâcon ouvre ses portes au public pour une visite libre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Plongez dans l’histoire locale en découvrant les grands salons d’animation, aménagés dans l’arrière de la Chambre de Commerce, un bâtiment emblématique du centre-ville, soigneusement réhabilité dans le respect de son architecture d’origine.

Vous pourrez également visiter la résidence construite sur le site de l’ancien cinéma Marivaux, qui a marqué la vie culturelle mâconnaise pendant des décennies. Aujourd’hui transformé en un lieu de vie moderne et paisible, il conserve la mémoire de ce patrimoine local.

Une occasion unique de (re)découvrir un lieu chargé d’histoire, désormais tourné vers l’avenir et le bien-être des seniors.

Les Jardins d'Arcadie 58 place Gérard Genevès, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 22 33 68 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-macon Résidence service séniors dans le bâtiment de la Chambre de Commerces. Parking quai Lamartine.

La résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie de Mâcon ouvre ses portes au public pour une visite libre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

