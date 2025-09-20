Visite libre du Temple de l’Église évangélique arménienne Temple de l’église évangélique arménienne Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Temple de l’Église évangélique arménienne Samedi 20 septembre, 09h00 Temple de l’église évangélique arménienne Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le Temple de l’Église évangélique arménienne, notamment sa coupole à douze pans.

Temple de l’église évangélique arménienne 28 avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 36 02 50 http://www.eeaissy.com Bien que construit en 1978 dans des matériaux modernes, l’édifice multiplie volontiers les références à l’architecture religieuse arménienne traditionnelle. Sa coupole est ainsi éclairée par douze vitraux reproduisant des miniatures médiévales M12 Mairie d’Issy / RER C Issy-ville

Visite libre

