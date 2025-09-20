Visite libre du temple de l’église réformée de Chalon-sur-Saône Temple de l’Église réformée Chalon-sur-Saône

Visite libre du temple de l’église réformée de Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Temple de l’Église réformée Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites libres du temple de l’église réformée de Chalon-sur-Saône, édifice construit en 1839 dans le style néo-classique.

Temple de l’Église réformée 25 rue Carnot, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’église réformée de Chalon-sur-Saône, fondée en 1559 par le pasteur François de Guilletat de Gien-sur-Loire, s’assembla d’abord dans une maison rue aux Fèvres. Suite à l’interdiction de célébrer le culte protestant dans la cité, il ne reparut en ville qu’en 1833. Il fut d’abord célébré rue aux Fèvres, puis dans le temple inauguré le 26 juin 1839 au n° 25 de la rue Carnot.

© Église réformée de France, Chalon-sur-Saône