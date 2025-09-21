Visite libre du temple protestant Bolbec

Visite libre du temple protestant Bolbec dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre du temple protestant

Rue Pasteur Bolbec Seine-Maritime

Dans la rue Pasteur, un bâtiment retient l’attention. avec ses colonnes et sa stature de temple antique, il serait difficile, pour l’oeil peu exercé, d’identifier le monument sans cette inscription gravée sur son fronton « église réformée de France ». Son intérieur, imposant de solidité mais chaleureux, constituent un ensemble tout aussi massif dont l’aménagement a évolué et changé au cours des siècles, un aménagement historiquement dépendant de ceux qui l’on construit. .

Rue Pasteur Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

