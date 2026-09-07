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Visite libre du Temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Tours

Visite libre du Temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant
Adresse
32 Rue de la Préfecture, 37000 Tours, France
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire

Visite libre du Temple protestant de Tours 19 et 20 septembre Temple Protestant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre. Edifice style jésuite, ancienne chapelle des « Filles de l’Union Chrétienne ».

Temple Protestant 32 Rue de la Préfecture, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247666168 https://touraine.epudf.org Chapelle acquise par les protestants en 1844.
Visite libre. Édifice de style jésuite, ancienne chapelle des « Filles de l’Union Chrétienne ».

Claudine Estivin©

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