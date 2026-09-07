Visite libre du Temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Tours
Informations pratiques
Visite libre du Temple protestant de Tours 19 et 20 septembre Temple Protestant Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre. Edifice style jésuite, ancienne chapelle des « Filles de l’Union Chrétienne ».
Temple Protestant 32 Rue de la Préfecture, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247666168 https://touraine.epudf.org Chapelle acquise par les protestants en 1844.
Visite libre. Édifice de style jésuite, ancienne chapelle des « Filles de l’Union Chrétienne ».
Claudine Estivin©
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