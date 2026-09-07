Visite libre du temple protestant, Temple protestant, Bolbec

Informations pratiques

Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la rue Pasteur, un bâtiment retient l’attention, avec ses colonnes et sa stature de temple antique, il serait difficile, pour l’oeil peu exercé, d’identifier le monument sans cette inscription gravée sur son fronton : « église réformée de France ». Son intérieur, imposant de solidité mais chaleureux, constituent un ensemble tout aussi massif dont l’aménagement a évolué et changé au cours des siècles, un aménagement historiquement dépendant de ceux qui l’ont construit.

Temple protestant Rue Pasteur, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Dans la rue Pasteur, un bâtiment retient l’attention, avec ses colonnes et sa stature de temple antique, il serait difficile, pour l’oeil peu exercé, d’identifier le monument sans cette inscription :…

©Ville de Bolbec