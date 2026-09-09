Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Brive, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Brive · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite libre du temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple protestant de Brive Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre du temple et de l’exposition « L’identité protestante ».
Temple protestant de Brive 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 36 11 Ce temple a été construit (et semble-t-il financé personnellement) par le pasteur Cremer, sous la couverture de la Société Centrale d’Évangélisation. Il a été racheté en 1957 par l’Association Cultuelle de Brive pour y associer un presbytère. Cette Association Cultuelle couvre la Corrèze et la moitié nord du département du Lot.
Visite libre du temple et de l’exposition « L’identité protestante ».
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