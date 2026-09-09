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Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Brive, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Brive · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Brive
Adresse
11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple protestant de Brive Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre du temple et de l’exposition « L’identité protestante ».

Temple protestant de Brive 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 36 11 Ce temple a été construit (et semble-t-il financé personnellement) par le pasteur Cremer, sous la couverture de la Société Centrale d’Évangélisation. Il a été racheté en 1957 par l’Association Cultuelle de Brive pour y associer un presbytère. Cette Association Cultuelle couvre la Corrèze et la moitié nord du département du Lot.
Visite libre du temple et de l’exposition « L’identité protestante ».

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