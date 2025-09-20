Visite libre du temple protestant Temple protestant Évreux

Visite libre du temple protestant 20 et 21 septembre Temple protestant Eure

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Evreux compte peu d’édifice religieux datant de la reconstruction, c’est pourquoi, nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu qui fête ses 70 ans. Presque rien n’a changé, tout est resté comme en ce dimanche 26 juin 1956, sauf l’orgue.

L’office de tourisme d’Evreux propose une visite guidée gratuite le samedi à 15h30 par un guide conférencier.

Temple protestant 5 rue du chantier, 27000 Evreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie Nous fêtons cette année les 70 ans de cette église construite par l'architecte parisien Aloïs Verrey. L'occasion de découvrir ce lieu qui a même gardé son mobilier et décor d'origine.

