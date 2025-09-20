Visite libre du Théâtre Molière Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Cette visite libre vous invite à découvrir les coulisses du Théâtre Molière, de son plateau à la Grande Salle jusqu’au Foyer.
Vous pourrez admirer son lustre majestueux, ses dorures, ses mosaïques et ses tableaux qui participent à la beauté et au charme de ce théâtre emblématique.
Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie
©Florent Joliot