Visite libre du Théâtre Molière Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Visite libre du Théâtre Molière Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Théâtre Molière 20 et 21 septembre Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du Théâtre Molière – Sète

Cette visite libre vous invite à découvrir les coulisses du Théâtre Molière, de son plateau à la Grande Salle jusqu’au Foyer.

Vous pourrez admirer son lustre majestueux, ses dorures, ses mosaïques et ses tableaux qui participent à la beauté et au charme de ce théâtre emblématique.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Visite du Théâtre Molière – Sète

©Florent Joliot