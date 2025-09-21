Visite libre du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne : plateau scénique, loges, régie son et lumière.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470025655 https://www.montlucon.com/decouvrir-et-se-divertir/vie-culturelle/theatres/ Implanté au cœur de la cité, place de la Comédie, adossé à la mairie de Montluçon, le théâtre Gabrielle Robinne assure pleinement un statut de théâtre municipal de service public. Une programmation pluridisciplinaire de qualité, ouverte au plus grand nombre, une tarification et des abonnements extrêmement accessibles, confortent cette mission de service public de la culture. Depuis quelques années déjà, le théâtre Gabrielle Robinne propose, chaque saison, une sélection de spectacles dédiés à la famille. Cette dynamique, à laquelle la municipalité est extrêmement attachée, constitue un axe essentiel des missions du théâtre municipal Gabrielle Robinne.

