Visite libre du théâtre Théâtre de Roanne Roanne

Visite libre du théâtre Théâtre de Roanne Roanne samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du théâtre 20 et 21 septembre Théâtre de Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Poussez la porte de ce théâtre à l’Italienne, vous en sortirez émerveillés!

Venez déambuler dans les couloirs, sur scène, dans les coulisses pour découvrir l’envers du décor. Vous aurez ainsi l’occasion de voir la salle richement ornée de ce joli théâtre ainsi que la machinerie ancienne qui permettait hier de manipuler les décors, aujourd’hui d’accrocher également les lumières nécessaires à tous spectacles professionnels modernes !

Théâtre de Roanne 1 rue Molière, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477714430 http://theatrederoanne.fr Le théâtre fait l’objet d’une lourde rénovation de 1987 à 1989. Restauré et modernisé, il offre aux spectateurs un cadre élégant et aux artistes un outil adapté aux nécessités d’aujourd’hui. La rénovation et l’extension ont été menées dans un esprit de conservation. Le décor intérieur de ce théâtre à l’italienne est remarquable. La coupole est ornée de toile peinte marouflée, représentant des personnages allégoriques. La personne symbolisant la Ville de Roanne y figure, brandissant un flambeau et associée à la devise de la ville « Je grandirai et je brillerai ».

Poussez la porte de ce théâtre à l’Italienne, vous en sortirez émerveillés!

©JEP2©YV.jpg