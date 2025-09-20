Visite libre du Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo Fougères

Visite libre du Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo Fougères samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Théâtre Victor Hugo 20 et 21 septembre Théâtre Victor Hugo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez le Théâtre Victor Hugo et découvrez les secrets de ce lieu ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre, 35300 Fougères Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne 0299997959 https://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/le-centre-culturel/les-lieux/theatre-victor-hugo/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090572 Ce théâtre, construit par Jean-Marie Laloy, a été inauguré en 1888. Il est désaffecté depuis 1975. C’est un édifice de plan rectangulaire, de moyenne importance (400 à 500 places) , mais témoignant d’un souci monumental : la façade, située dans l’alignement des maisons voisines, s’en distingue par son aspect imposant et son architecture très Beaux-Arts, avec bossage, chapiteaux corinthiens, pilastres, frises, fronton-pignon cintré à tympan orné. Le décor intérieur trahit ce souci de faire une architecture malgré des moyens modestes : il s’inspire du décor classique des théâtres de l’époque (bleu foncé, rouge grenat, or) , mais en traitant le tout presque exclusivement en peintures, et sans grandes scènes mythologiques et allégoriques. De ce point de vue, c’est un véritable tour de force, et une incontestable réussite.

Explorez le Théâtre Victor Hugo et découvrez les secrets de ce lieu ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine !

David Bordes