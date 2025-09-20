Visite libre du Trésor Cathédrale de Chartres Chartres

Limité à 15 personnes toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Au cours de ces deux journées qui mettent à l’honneur cette année le patrimoine architectural, découvrez un véritable petit musée de la cathédrale riche de 150 œuvres et objets précieux présentés en majesté dans un écrin architectural entièrement restauré. Élevée au XIVe siècle au chevet de la Cathédrale, la chapelle Saint-Piat abrite sur 2 étages le Trésor de la Cathédrale Notre-Dame de Chartres, l’un des plus emblématiques de France.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129763597840400608 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 21 22 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr »}] Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.

C. Ananiguian – CMN