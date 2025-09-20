Visite libre du vieux château et du jardin de Jeanne Vieux château – Jardin de Jeanne Saint-Amand

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Salle Gasconne

Bâtie à la fin du XIIIᵉ siècle, cette salle noble aujourd’hui partiellement ruinée fait l’objet d’une restauration en cours.

La visite comprend une présentation extérieure du chantier et un accès à la chambre située au premier étage, pour mieux comprendre l’organisation de ce type d’édifice médiéval.

Le Jardin de Jeanne

Inspiré des jardins médiévaux, il rassemble des plantes potagères, aromatiques, médicinales, ainsi que des vignes et arbres fruitiers régionaux.

Un espace vivant et pédagogique, mêlant patrimoine végétal et traditions anciennes.

Vieux château – Jardin de Jeanne Vieux château, 32120 Homps Saint-Amand 32120 Gers Occitanie 06 79 75 01 80 Homps regorge de merveilles à découvrir. Parmi elles, situé sur le rocher où se trouve la zone fortifiée, se trouvent les vestiges du vieux château, magnifiquement restauré sous la forme d’une tour datant du XIIIe siècle.

N’hésitez pas à vous approcher et à pénétrer dans le jardin de Jeanne, qui se trouve au pied de la tour. Ce jardin s’inspire des jardins médiévaux et vous y trouverez des palissades en châtaignier et des plessis qui protègent les cultures de légumes, d’herbes aromatiques, de plantes condimentaires et médicinales. Les arbres fruitiers en demi-tige, les vignes palissées, les rosiers grimpants et les fleurs vivaces ajoutent tout leur charme à ce jardin harmonieux.

© Sylvia de Saint-Wandrille