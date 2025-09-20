Visite libre du village de Galey et découverte de son patrimoine Village de Galey Galey

Visite libre du village de Galey et découverte de son patrimoine Village de Galey Galey samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du village de Galey et découverte de son patrimoine 20 et 21 septembre Village de Galey Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

La visite libre du village pourra se faire à pied et permet de parcourir les ruelles, ou « Carraou », qui font découvrir l’architecture de l’habitat traditionnel montagnard du Couserans.

Vous y trouverez les fours à pain, ou « Hourner », construits à l’extérieur des habitations, les abreuvoirs au nombre de six, indispensables pour un village qui vivait principalement de l’élevage.

De nombreuses croix de chemin, les oratoires des trois hameaux du village, le lavoir communal situé sous l’ancienne mairie… et bien d’autres choses encore.

Village de Galey Le Bourg, 09800 Galey Galey 09800 Ariège Occitanie 06 25 70 57 20 http://www.galeypatrimoine.wix.com/asso-galeypatrimoine Petit village ariégeois d’une centaine d’âmes aujourd’hui, Galey et ses trois hameaux, Orchein, Escarchein et le château sont accrochés à 800 mètres d’altitude sur le versant sud du pic de Cornudère dans la vallée de la Bellongue reliant Castillon-en-Couserans au mythique col de Portet d’Aspet.

Face à la chaîne centrale des Pyrénées, la commune est située dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Les maisons particulières, les granges et les bergeries avec leurs toits d’ardoise donnent une grande homogénéité au village. Les édifices remarquables sont d’origine religieuse. De St Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey – GPS : 08890E/429336N – rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Pierre.

Venez découvrir les maisons particulières, les granges et les bergeries avec leurs toits d’ardoise qui donnent une grande homogénéité au village …

© Galey Patrimoine P.Sanchez