Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées (journée portes ouvertes) Saint Montan – Village restauré Saint-Montan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public, incluant la salle des Coseigneurs qui a été entièrement réménagée et meublée.

– Visites libres du nouveau musée, maison Guigon, qui comprend des expositions de photos, de cartes postales, de blasons ainsi qu’une rétrospective de l’historique de la restauration du village.

– Les bénévoles de l’association des amis de Saint-Montan pourront vous fournir toutes explications utiles sur l’historique de ces maisons.

Saint Montan – Village restauré Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06.64.50.32.88 https://www.saint-montan.fr/Les-Amis-de-Saint-Montan https://www.facebook.com/Association-des-Amis-de-Saint-Montan-108053470919925/ Village médiéval restauré de Saint-Montan Deux grands parkings à l’entrée du village

© Association des Amis de Saint Montan