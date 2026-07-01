AGENDA · Saint-André-de-l'Eure
Visite libre d’un blockhaus, blockhaus, Saint-André-de-l’Eure
samedi 19 septembre 2026 · blockhaus · Saint-André-de-l'Eure
Informations pratiques
Visite libre d’un blockhaus Samedi 19 septembre, 14h00 blockhaus Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
visite d’un blockhaus de la seconde guerre mondiale
blockhaus Rue de la Libération, 27220 Saint-André-de-l’Eure Saint-André-de-l’Eure 27220 Eure Normandie
visite d’un blockhaus de la seconde guerre mondiale
©bruno tanguy