Visite libre d’un clos-masure Les herbes vertes Sainte-Colombe

Visite libre d’un clos-masure 20 et 21 septembre Les herbes vertes Seine-Maritime

Gratuit et sans inscription. Parkings disponibles à proximité du site. Idéalement prévoir des bottes en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Herbes Vertes ouvre son clos-masure au public !

La possibilité de déambuler dans ce corps de ferme traditionnel du Pays de Caux, au milieu d’emblématiques briques rouges du XVIIe siècle et d’espaces naturels.

Venez également rencontrer l’équipe de l’association, qui vous présentera ses activités à venir autour de l’aidance, du handicap, du répit et de l’inclusion.

Les herbes vertes 42 rue de l’église, 76460 Sainte-Colombe Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie 0604438694 https://www.les-herbes-vertes.fr/ https://www.linkedin.com/company/les-herbes-vertes/ Il s’agit d’un clos-masure, c’est-à-dire une ferme traditionnelle du Pays de Caux, du XVIIe siècle. Ce sont les anciennes dépendances du château de Sainte-Colombe détruit à la Révolution.

Les bâtiments sont d’anciennes granges, écurie, bergerie, laiterie, construits en briques rouges emblématiques de la région.

L’association Les Herbes Vertes crée sur ce site exceptionnel un tiers-lieu inclusif, où toutes les activités sont pensées autour du répit des aidants familiaux, du bien-être en particulier des personnes en situation de handicap et de dépendance, de la mixité et de la rencontre des publics, le tout dans un cadre naturel et ressourçant. Parkings à proximité

Site non PMR

