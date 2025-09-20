Visite libre d’un jardin sans arrosage Le Clos Saint-Lubin Suèvres

Adulte : 3 € / Gratuit – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre d’un jardin au naturel et sans arrosage. La promenade vous conduira entre un sous-bois frais et ombragé, et une garrigue aux parfiums de thym et de sauge. Présence du propriétaire. Vente de plantes pour sols secs.

Le Clos Saint-Lubin 10 rue de Gastines 41500 Suèvres Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 64 58 82 56 http://www.sylvatica-plantes.fr Dans un ancien clos de vigne, un premier jardin d’inspiration romantique a été créé au XIXe siècle avec, entre autre, la réalisation d’une grotte ornementale.

Le jardin a été repris en main depuis une dizaine d’année avec l’installation d’une collection de plantes adaptées aux sols secs et calcaires. Parking public à 100m de l’entrée du jardin (à la sortie du village en direction de Mer).

Philippe Delgove