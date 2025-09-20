Visite libre d’un lieu de paix et de spiritualité au cœur des montagnes ! Ermitage Notre-Dame-du-Coral Prats-de-Mollo-la-Preste

Visite libre d’un lieu de paix et de spiritualité au cœur des montagnes ! Ermitage Notre-Dame-du-Coral Prats-de-Mollo-la-Preste samedi 20 septembre 2025.

Visite libre d’un lieu de paix et de spiritualité au cœur des montagnes ! 20 et 21 septembre Ermitage Notre-Dame-du-Coral Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez l’Ermitage de Notre-Dame du Coral, joyau des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, situé sur la commune de Prats-de-Mollo-La-Preste, sur la route du Col d’Ares.

Sa chapelle à nef unique a une chapelle haute constituant la chambre de la Vierge, une statue du XIIIᵉ siècle au cœur des pèlerinages. Admirez également un Christ en majesté du XVIIIᵉ siècle et les retables du Christ et de Saint Isidore datés de 1868.

Ermitage Notre-Dame-du-Coral Rue Porte de France, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste, France Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie Selon la tradition, la Vierge fut trouvée dans un chêne par un berger. La maintenance des lieux de pèlerinage a été liée à la présence des ermites, messagers de la Vierge ou du saint de l’ermitage. L’ensemble des bâtiments est groupé autour de la chapelle. Cette dernière est à nef unique, couverte de croisées d’ogives, se terminant par un choeur rectangulaire. La travée de fond est occupée par une tribune. Au niveau de la travée de choeur, deux chapelles latérales abritent chacune un autel. Derrière le choeur, à l’est, se trouve le camaril, sorte de chapelle haute dont l’accès se fait par deux escaliers latéraux. Il s’agit de la chambre de la Vierge, lieu de passage, de procession. A l’extérieur, la chapelle est surmontée, à l’ouest, d’un clocher à deux arcades. Parmi les bâtiments de l’ermitage, celui du nord est accolé à l’église et présente un mur gouttereau dont le rez-de-chaussée conserve une succession de six arcades en plein cintre.

Découvrez l’Ermitage de Notre-Dame du Coral, joyau des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, situé sur la commune de Prats-de-Mollo-La-Preste, sur la route du Col d’Ares.

© Bureau d’Information Touristique de Prats-de-Mollo