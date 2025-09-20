Visite libre d’un temple protestant Temple protestant de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite libre d’un temple protestant Temple protestant de Brive Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre du temple et de l’exposition « L’identité protestante »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le temple vous ouvre ses portes en visite libre.

Vous pourrez également découvrir l’exposition « L’identité protestante », qui explore l’histoire, les valeurs et les symboles de cette confession, ainsi que son ancrage dans la société et le patrimoine local.

Une visite pour mieux comprendre un pan essentiel de l’histoire religieuse et culturelle.

Temple protestant de Brive 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 36 11 Ce temple a été construit (et semble-t-il financé personnellement) par le pasteur Cremer, sous la couverture de la Société Centrale d’Évangélisation. Il a été racheté en 1957 par l’Association Cultuelle de Brive pour y associer un presbytère. Cette Association Cultuelle couvre la Corrèze et la moitié nord du département du Lot.

