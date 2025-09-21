Visite libre d’une chapelle au charme discret Chapelle Sainte-Philomène Haguenau

Visite libre d'une chapelle au charme discret Dimanche 21 septembre, 15h00 Chapelle Sainte-Philomène Bas-Rhin

La chapelle catholique fut construite en 1883 pour le pensionnat de jeunes filles, fondée par la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé. Elle abrite des vitraux réalisés par le maître-verrier Tristan Ruhlmann.

Chapelle Sainte-Philomène 24 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est http://www.ville-haguenau.fr Le pensionnat Sainte-Philomène fut fondé vers 1860 par la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé pour l’éducation des jeunes filles. En 1882, la Congrégation fit l’acquisition de la maison Schmidt, un solide bâtiment qui servait de grenier à houblon et qui fut transformé en salles de classes.

Une chapelle y est construite en l’honneur de sainte Philomène sur l’emplacement des anciennes écuries et granges. Elle est achevée et consacrée par Monseigneur Stumpf le 15 novembre.

On peut y admirer des vitraux du maître-verrier Tristan Ruhlmann, ainsi qu’une Vierge à l’Enfant en bois datée de 1866 et signée du sculpteur J. Glatz.

© Ville de Haguenau