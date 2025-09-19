Visite libre d’une collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne

Visite libre d’une collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 19 – 21 septembre Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Marne

Merci de ne pas déambuler durant les offices religieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Au détour d’une déambulation libre, venez visiter la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, emblème de la Ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 1 Place Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0768724051 https://chalons.catholique.fr/stetienne Cloître du XIIe siècle, démoli au XVIIIe siècle, redécouvert dans la seconde moitié du XXe siècle. Église des XIIe et XIIIe siècles, restaurée au XIXe siècle.

