Visite libre d’une église classée portée par des bénévoles ! Église Saint-Mathieu Stainville

Visite libre d’une église classée portée par des bénévoles ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Mathieu Meuse

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les bénévoles de la commune de Stainville seront présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. L’église, classée Monument Historique dans son intégralité, abrite de nombreuses œuvres également inscrites ou classées. Une collecte de dons est actuellement en cours avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer deux tableaux. Jusqu’au 28 septembre 2025, les vitraux seront illuminés de l’intérieur, de 21h à minuit. La mairie, très investie dans la préservation du patrimoine communal, vous invite à venir rencontrer et échanger avec des passionnés.

À voir également à Stainville : Abbaye de Jovilliers et parc du Château de Choiseul.

Église Saint-Mathieu 2 Rue de l'Église, 55500 Stainville Stainville 55500 Meuse Grand Est L'église, de style gothique flamboyant, possède une tour-clocher. La chapelle seigneuriale était reliée au château par un pont aboutissant à la petite porte Renaissance, encore visible sur le transept sud. Cette présence seigneuriale se remarque également dans les traces d'un litre funéraire aux armes de la famille Morel.

Le chemin de croix, de style romantique, est un cadeau de l’impératrice Eugénie lors de son passage en 1859.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1994.

Journées européennes du patrimoine 2025

© H. Lonclas