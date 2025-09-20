Visite libre d’une église construite Xe siècle par les Bénédictins Église Saint-Marien Vic-sur-Seille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Construite au Xe siècle par les bénédictins de Gorze, l’église de Vic-sur-Seille a été maintes fois reconstruite en raison du sol instable lié aux anciennes mares salées. Inscrite au titre des monuments historiques, elle conserve un remarquable mobilier religieux et constitue un joyau du patrimoine local.

Église Saint-Marien 6 Rue de la Bonne Fontaine 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

© Vic-sur-Seille