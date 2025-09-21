Visite libre d’une église datée du XVIIIe siècle, plusieurs fois remaniée Église de l’Assomption Donnelay

Visite libre d'une église datée du XVIIIe siècle, plusieurs fois remaniée Dimanche 21 septembre, 10h00 Église de l'Assomption Moselle

Reconstruite vers 1759, l’église conserve sa tour-porche et a connu plusieurs transformations, dont la création d’un petit transept, le rehaussement de la nef et l’ajout d’une tribune au début du XXe siècle.

Endommagée en 1944, elle a été restaurée après-guerre.

Église de l'Assomption 57810 Donnelay Donnelay 57810 Moselle Grand Est Reconstruite vers 1759, comme l'atteste une inscription dans la sacristie, l'église conserve de cette époque sa tour-porche. Sa flèche fut rebâtie en 1875 par l'architecte Otto Saupp de Château-Salins. Entre 1897 et 1900, de grands travaux transforment l'édifice : rehaussement de la nef, création d'un petit transept, réfection du chœur et de la sacristie à étage. Ces aménagements sont réalisés sous la direction de l'architecte Anton Molz et de l'entrepreneur O. Weber de Dieuze. Une tribune est ajoutée en 1906, puis une chapelle à l'entrée de l'église. Endommagé lors des bombardements de 1944, l'édifice fut restauré après-guerre et témoigne encore aujourd'hui d'une histoire mouvementée.

