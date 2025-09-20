Visite libre d’une église de la fin du Moyen Âge Église Saint-Antoine Bar-le-Duc

Visite libre d’une église de la fin du Moyen Âge Église Saint-Antoine Bar-le-Duc samedi 20 septembre 2025.

Visite libre d’une église de la fin du Moyen Âge 20 et 21 septembre Église Saint-Antoine Meuse

Attention, l’accès à la charpente est difficile, prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’église Saint-Antoine, témoin de l’essor du quartier de la Ville-Basse à la fin du Moyen Âge, recèle de nombreux trésors accumulés au fil des siècles.

Une visite libre vous est proposée avec un livret d’information et un parcours-jeux pour explorer le lieu à votre rythme.

Église Saint-Antoine Rue Jean-Jacques Rousseau, 55500 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est L’église Saint-Antoine de Bar-le-Duc est un témoin vivant du gothique rayonnant tardif dans le Barrois. Fondée au XIVᵉ siècle pour les Augustins, elle combine sobriété monastique et éclats de la Renaissance parisienne via ses chapelles lumineuses et ses œuvres d’art classées.

Les fresques médiévales, sculptures précieuses et boiseries finement gravées racontent une histoire riche, ponctuée de donations, de réformes et de restaurations soignées, notamment l’achèvement en 2022 de la réhabilitation du clocheton. Aujourd’hui, cet édifice classé invite à être exploré autrement, à travers des visites guidées qui soulignent notamment les secrets de sa charpente et la beauté de ses décors enfouis.

Journées européennes du patrimoine 2025

© GFreihalter