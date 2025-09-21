Visite libre d’une église du XVIIe siècle Église Saint-Pierre Assignan

Visite libre d’une église du XVIIe siècle Église Saint-Pierre Assignan dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre d’une église du XVIIe siècle Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église Saint-Pierre d’Assignan

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pierre d’Assignan.

L’église primitive, située autrefois sur la colline Saint-Pierre en direction de Saint-Chinian, fut incendiée vers le XVIIᵉ siècle. Sa destruction entraîna la construction de l’église actuelle, érigée au cœur du village en 1684 (date gravée sur la façade sud). Elle fut probablement remaniée vers 1701 (date inscrite sur le plafond).

Au cours des années 1960, l’édifice fut dépouillé de ses statues et de son autel, remplacés par une table en granit. Les derniers travaux de réhabilitation, menés dans les années 2000, ont permis de :

Supprimer la sacristie

Rouvrir l’ancienne porte d’entrée côté sud

Fermer la porte du mur ouest

Un témoignage du patrimoine religieux local à découvrir ou redécouvrir.

Église Saint-Pierre Bourg, 34360 Assignan Assignan Hérault Occitanie

Elle dispose d'une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher.

Elle dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher.

Profitez des Journées européennes du patrimoine, pour visiter librement l’église Saint-Pierre d’Assignan.

© Didier Taillefer