Visite libre d’une église emblématique au riche décor intérieur Église Saint-Etienne Bar-le-Duc

Venez admirer (ou découvrir) l’architecture remarquable de l’église, ainsi que les joyaux qu’elle conserve, notamment les œuvres de Ligier Richier, dont le fameux Transi.

De style gothique flamboyant avec certains ornements d'influence Renaissance, la collégiale Saint-Pierre est fondée et enrichie par les ducs de Bar. À l'origine réservée aux officiers de l'administration de la ville, la Révolution la transforme en église paroissiale. Elle abrite aujourd'hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar.

© Clemclar – Sous licence Creative Commons