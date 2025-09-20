Visite libre d’une église et sa peinture « Le Sermon de saint François » Église Saint-Léger Guébling

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Église Saint-Léger 57260 Guebling Guébling 57260 Moselle Grand Est Ce lieu de culte remarquable associe une grande tour-clocher ancienne à une nef moderne, dotée de trois vaisseaux, illustrant un dialogue harmonieux entre les époques . À l’intérieur, on découvre des boiseries authentiques, d’anciens bancs et une toile racontant le « cordon de saint François », accompagnés d’épitaphes datées de 1748 et 1783 — autant de témoins de l’histoire locale et de la dévotion collective.

© Office de tourisme Saulnois