Visite libre d’une église labellisée Patrimoine XXe Église Saint-Pient Marsal

Visite libre d’une église labellisée Patrimoine XXe Église Saint-Pient Marsal samedi 20 septembre 2025.

Visite libre d’une église labellisée Patrimoine XXe 20 et 21 septembre Église Saint-Pient Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite entre 1960 et 1965, à la suite des destructions de la Seconde Guerre mondiale, elle succède à une église médiévale, dont le portail gothique du XIVe siècle, classé au titre des monuments historiques, a été conservé. Conçu par l’architecte Gil Bureau, l’édifice illustre l’ouverture à la modernité et a obtenu en 2015 le label ‘Patrimoine XXe’.

Église Saint-Pient 57630 Moyenvic Marsal 57630 Moselle Grand Est L’église Saint-Pient de Moyenvic est un édifice de la reconstruction d’après-guerre. Édifiée entre 1960 et 1965 par l’architecte Gil Bureau, elle se distingue par son architecture moderne en béton armé, sobre et lumineuse, qui lui a valu d’être labellisée « Patrimoine du XXᵉ siècle ». Sa nef unique, volontairement sombre, contraste avec un chœur baigné de lumière colorée grâce à une grande verrière aux tons rouges et bleus. À l’intérieur, elle conserve également des éléments plus anciens, comme un buffet d’orgue du XVIᵉ siècle provenant de l’abbaye de Salival. Témoignage à la fois spirituel et architectural, l’église incarne le renouveau de Moyenvic, après les destructions de la Seconde Guerre mondiale.

Construite entre 1960 et 1965, à la suite des destructions de la Seconde Guerre mondiale, elle succède à une église médiévale, dont le portail gothique du XIVe siècle, classé au titre des monuments a…

© église moyenvic