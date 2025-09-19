Visite libre d’une église présentant toutes les phases de l’art du Moyen Âge Église Saint-Alpin Châlons-en-Champagne

Merci de ne pas déambuler durant les offices religieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Au travers d’une déambulation libre, venez découvrir l’église Saint-Alpin. Cette église de style gothique abrite un exceptionnel ensemble de vitraux.

Église Saint-Alpin Rue Saint-Alpin, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326651789 https://www.chalons-tourisme.com/mon-sejour/patrimoine-visites-et-culture/eglise-saint-alpin-chalons-en-champagne-fr-3091606/ Elle présente toutes les grandes phases de l’art du Moyen Age, depuis l’époque romano-ogivale jusqu’à la Renaissance. Elle est également le seul exemple châlonnais des riches ornementations de la Renaissance. Au XIXe siècle, le quartier marchand du centre-ville comprend une chapelle dédiée à Saint André. Vers 1160-1170, on décide de la transformer en église paroissiale consacrée à Saint Alpin, évêque de Châlons. De cette époque, il reste la nef et la partie centrale du portail. A la fin du Moyen Age, les riches marchands de la paroisse font édifier un clocher et un chœur à déambulatoire percé de grandes fenêtres garnies de splendides verrières colorées. Au XVIe siècle, on ajoute sur toute la longueur du bas-côté sud une série de chapelles qui conservent encore aujourd’hui un ensemble remarquable de vitraux en grisaille (sans emploi de verre de couleur).

© P.Martin