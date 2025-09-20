Visite libre d’une église reconstruite au XVe siècle Église Sainte-Marguerite Fossieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Construite au Moyen Âge sur les traces d’une ancienne chapelle templière, elle a été reconstruite au XVe siècle dans un style gothique.

Ses voûtes, ses colonnes et ses clefs sculptées racontent un passé riche.

Église Sainte-Marguerite 20 rue de l’église 57590 Fossieux Fossieux 57590 Moselle Grand Est Cette église aurait été construite il y a bien longtemps. On peut remonter vers 1121, à l’époque où les Templiers régnaient sur notre territoire et devaient être propriétaires du château dont cette église — plus précisément le chœur actuel — était la chapelle.

Selon l’histoire, elle est bâtie sur un lieu « sacré » dont l’origine remonte au temps des Celtes. L’église Sainte-Marguerite, datant du XIIᵉ et du XVe siècle, est l’ancienne chapelle castrale du château, qui fut détruit vers le XVIIᵉ siècle. Elle appartenait à l’origine aux Templiers, puis aux Chevaliers de Saint-Jean.

Reconstruite dans un style gothique tardif, elle comporte trois nefs et trois travées, avec des supports de plan circulaire et des socles polygonaux. Le chœur est allongé, et les clefs de voûte sont figurées.

Elle a été classée Monument historique en 1920.

