Visite libre d’une église romane avec peintures murales, Église Sainte-Marie, Bourg-des-Maisons

Informations pratiques

Visite libre d’une église romane avec peintures murales 18 – 20 septembre Église Sainte-Marie Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Église romane du XIe siècle, ornée de peintures murales des XIVe et XVe siècles.

Église Sainte-Marie 24320 Bourg-des-Maisons Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06.70.97.07.89 Eglise romane du XIe siècle,bâtie d’une nef à 2 travées de coupoles sur pendentifs.Peintures murales des XIVe et XVe siècles. Parking à proximité- Accès facile pour personnes à mobilité réduite.

Eglise romane du XIe siècle avec peintures murales des XIVe et XVe siècles.

Claude et Suzanne Bouquet©