Visite libre d’une forteresse du Moyen Âge Château Lichtenberg

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ce château emblématique vous ouvre ses portes pour une découverte libre de son parcours historique, de ses expositions et de ses espaces patrimoniaux. Plongez dans 800 ans d’histoire à travers un site fortifié, rénové et animé, niché au sein d’un parc naturel régional. Une visite à vivre en famille !

Château Rue des Cochers, 67340 Lichtenberg Lichtenberg 67340 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 89 98 72 https://www.chateaudelichtenberg.alsace Du haut des terrasses du château de Lichtenberg, neuf siècles d’histoire et un paysage unique s’offrent aux visiteurs. Tour à tour résidence seigneuriale, garnison, puis aujourd’hui lieu culturel et touristique, ce « vaisseau des siècles » a traversé le temps et constitue désormais une étape incontournable en Alsace et dans les Vosges du Nord.

Chaque époque a laissé son empreinte sur le site : architectures gothique, Renaissance, militaire et contemporaine s’entremêlent. Le château de Lichtenberg a ainsi vu se succéder occupants, conflits, constructions, rencontres et histoires. Il offre un véritable puzzle des traces architecturales du temps passé.

Dans les années 1990, un programme architectural audacieux a été confié à l’architecte renommé Andrea Bruno. Il a adapté le site à ses nouvelles fonctions touristiques et culturelles, avec l’ajout de formes contemporaines faites de bois, de verre et de métal.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Laurène Philippot